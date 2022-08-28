Всероссийская Спартакиада. Пронкин, Палкина, Рыбаков и Гадельшина одержали победы

Анатолий Рыбаков и Альбина Гадельшина одержали победы в забегах на 10 000 метров на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта, Валерий Пронкин и Софья Палкина победили в метании молота.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Челябинск

Мужчины

10 000 м

1. – 28.22,99

2. – 28.23,34

3. Андрей Лейман – 28.46,18

Молот

1. Валерий Пронкин – 77,73

2. Андрей Романов – 76,48

3. Денис Лукьянов – 73,63

Женщины

10 000 м

1. Альбина Гадельшина – 33.30,17

2. Наталья Леонтьева – 34.33,49

3. Юлия Васильева – 34.47,49

Молот

1. Софья Палкина – 70,91

2. Анастасия Григорьева – 69,01

3. Елизавета Царева – 68,87