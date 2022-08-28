Всероссийская Спартакиада. Пронкин, Палкина, Рыбаков и Гадельшина одержали победы

Анатолий Рыбаков и Альбина Гадельшина одержали победы в забегах на 10 000 метров на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта, Валерий Пронкин и Софья Палкина победили в метании молота.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Челябинск
Мужчины
10 000 м
1. Анатолий Рыбаков – 28.22,99
2. Евгений Рыбаков – 28.23,34
3. Андрей Лейман – 28.46,18
Молот
1. Валерий Пронкин – 77,73
2. Андрей Романов – 76,48
3. Денис Лукьянов – 73,63
Женщины
10 000 м
1. Альбина Гадельшина – 33.30,17
2. Наталья Леонтьева – 34.33,49
3. Юлия Васильева – 34.47,49
Молот
1. Софья Палкина – 70,91
2. Анастасия Григорьева – 69,01
3. Елизавета Царева – 68,87