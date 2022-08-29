Итальянский бегун Барукко: «В соцсетях люди с Украины спрашивали, зачем я поддерживаю Россию. Говорили, что считали меня хорошим спортсменом, а сейчас я их разочаровал»

Итальянский бегун Федерико Барукко рассказал о реакции на акцию поддержки российских спортсменов на финише ультрамарафона Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Барукко финишировал с баннером с надписью «Спорт без границ» в руках. «Спорт должен объединять людей, а любые отстранения – это дискриминация», – заявил спортсмен.

«Я не встречал спортсменов, которые выразили бы свое недовольство моим поступком в активной форме. Участники соревнований разделились на две группы: одни поддержали меня словами, а другие просто молчали и не проявляли свою позицию.

Правда, меня в соцсетях люди с Украины спрашивали, зачем я поддерживаю Россию. Говорили, что считали меня хорошим спортсменом, а сейчас я их разочаровал.

Никто из представителей федерации со мной пока не общался лично, так как соревнования только-только завершились, и они были заняты организацией. Но через моего друга я узнал, что в ближайшие дни со мной поговорят, чтобы лучше понять причины моего заявления. Я

уверен, что у нас получится хороший диалог, и моя позиция поможет изменить отношение к российским спортсменам и снять с них ограничения на следующий год», – сказал Барукко.

«Спорт должен объединять людей. Любые отстранения – это дискриминация». Итальянский бегун Барукко поддержал россиян на финише забега вокруг Монблана