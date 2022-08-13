Светлана Аплачкина: «В легкоатлетической тусовке говорят, что нас никуда не пустят в ближайшие 10 лет. Молодые спортсмены начинают разбегаться»

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Чемпионка России в беге Светлана Аплачкина считает, что российские легкоатлеты еще долго не смогут выступать на международных турнирах.

«Некоторые молодые спортсмены начинают разбегаться, если говорить о средних дистанциях. А если посмотреть на тех, кто за ними – их просто нет. Да и какой может быть интерес у детей к легкой атлетике, если они видят перед глазами только отрицательные примеры того, что нас никуда не пускают.

Знаете, какие разговоры в легкоатлетической тусовке? Нам ничего не светит в плане участия в международных соревнованиях в ближайшие 10 лет! Но все равно мы живем надеждой. Лично я в глубине души верю, что еще сумею выступить на зарубежных стартах и зарубиться с сильнейшими», – рассказала Аплачкина.

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