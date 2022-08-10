Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал об отношении к украинской легкоатлетке Ольге Саладухе, предложившей отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований.

– Вот вы спрашивали про друзей из мира легкой атлетики. Ольга Саладуха была таким спортсменом, с которым я общался чуть больше, чем с другими. Можно сказать, что даже дружил с ней, в том числе и мой тренер хорошо общался с ней. Отличная спортсменка была.

Что касается заявления Саладухи, то она стучалась в открытую дверь. Многие международные федерации и так были настроены против нас. Не понимаю, в чем конкретно ее заслуга. Она хочет приписать что-то себе, ну на здоровье. Вы знаете, из какого города родом Саладуха?

– Из российского?

– Нет. Украина считает этот город своим.

– Из Донецка?

– Верно. Она родом из Донецка. В 2014 году она несколько месяцев не могла попасть домой, и я хорошо помню ту ситуацию. После этого у Ольги замаячили новые карьерные перспективы в виде кресла депутата Верховной рады. Как только эти перспективы замаячили, она стала по-другому описывать всю эту нехорошую ситуацию, которая случилась с ней.

Она не могла вернуться домой в Донецк, а потом возвращаться стало и некуда. Насколько вы знаете, профессиональные спортсмены – не самые бедные люди, она и в Киеве устроилась неплохо. Ее мнение обо всей ситуации в Донбассе изменилось, и кресло в Раде она получила (в 2019 году – Sports.ru). Ну и сейчас при депутатской должности Ольги ничего другого ожидать от нее не приходится.

– Вам обидно, что Саладуха так переменилась?

– С одной стороны, все понятно, с другой – слегка обидно, – рассказал Шубенков.

Сергей Шубенков: «Ольга Саладуха писала в МОК, чтобы никого никуда не пускали, чтобы Олимпиад для нас не было»