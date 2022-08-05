Чемпионат России. Конева, Аплачкина, Ермолина, Трофимец, Бутранов одержали победы, другие результаты

В Чебоксарах прошел последний соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике.
Легкая атлетика
Чемпионат России
Чебоксары
Женщины
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,41
2. Дарья Нидбайкина – 13,97
3. Анастасия Матвеева – 13,34
Семиборье
1. Елена Ермолина – 5667
2. Юлия Сохацкая – 5611
3. Елизавета Каменец – 5415
Ядро
1. Снежана Трофимец – 17,95
2. Наталья Тронева – 17,22
3. Анна Авдеева – 16,60
1500 м
1. Светлана Аплачкина – 4.09,14
2. Александра Гуляева – 4.09,18
3. Ольга Вовк – 4.09,60
10 000 м
1. Елена Коробкина – 33.20,21
2. Алла Сидорова – 33.21,87
3. Наталья Леонтьева – 33.22,56
Мужчины
Тройной прыжок
1. Антон Бульдов – 16,42
2. Виталий Павлов – 16,39
3. Алексей Федоров – 16,21
Ядро
1. Максим Афонин – 20,63
2. Александр Лесной – 20,12
3. Константин Лядусов – 19,93
1500 м
1. Алексей Бутранов – 3.40,34
2. Виктор Гуржий – 3.40,93
3. Константин Толоконников – 3.40,99
10 000 м
1. Анатолий Рыбаков – 28.50,56
2. Евгений Рыбаков – 29.01,32
3. Андрей Лейман – 29.10,26