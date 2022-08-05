Чемпионат России. Конева, Аплачкина, Ермолина, Трофимец, Бутранов одержали победы, другие результаты

В Чебоксарах прошел последний соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Чебоксары

Женщины

Тройной прыжок

1. – 14,41

2. Дарья Нидбайкина – 13,97

3. Анастасия Матвеева – 13,34

Семиборье

1. Елена Ермолина – 5667

2. Юлия Сохацкая – 5611

3. Елизавета Каменец – 5415

Ядро

1. Снежана Трофимец – 17,95

2. Наталья Тронева – 17,22

3. Анна Авдеева – 16,60

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.09,14

2. Александра Гуляева – 4.09,18

3. Ольга Вовк – 4.09,60

10 000 м

1. Елена Коробкина – 33.20,21

2. Алла Сидорова – 33.21,87

3. Наталья Леонтьева – 33.22,56

Мужчины

Тройной прыжок

1. Антон Бульдов – 16,42

2. Виталий Павлов – 16,39

3. Алексей Федоров – 16,21

Ядро

1. Максим Афонин – 20,63

2. Александр Лесной – 20,12

3. Константин Лядусов – 19,93

1500 м

1. Алексей Бутранов – 3.40,34

2. Виктор Гуржий – 3.40,93

3. Константин Толоконников – 3.40,99

10 000 м

1. Анатолий Рыбаков – 28.50,56

2. Евгений Рыбаков – 29.01,32

3. Андрей Лейман – 29.10,26