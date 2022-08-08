Шубенков о письме Ласицкене Баху: «Только бумагу марать сейчас, на мой взгляд. Самое печальное, что тенденция такая идет, сильно нехорошая»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами высказался об открытом письме главе Международного олимпийского комитета ( ) .

«Не вижу исходов. Письма писать — прекрасная вещь, только бумагу марать сейчас, на мой взгляд. Самое печальное, что тенденция такая идет, сильно нехорошая.

Легкая атлетика как‑то, на мой взгляд, не туда завернула», — сказал Шубенков.

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