Украинская прыгунья в высоту Магучих о Ласицкене: «У меня больше нет кумира»

Украинская прыгунья в высоту заявила, что олимпийская чемпионка Мария Ласицкене больше не является ее кумиром.

«У нас больше нет отношений с российскими спортсменами. До 24 февраля мы общались между собой, но после этого все изменилось. Никто из них (россиян) ничего не написал. Они молчали.

Они не понимают, что происходит. А потом говорят: «Мы ничего не можем сделать». Они могут сделать все, что угодно. Почему они так думают?

Мария Ласицкене обратилась к письмом к Томасу Баху (главе МОК – Sports.ru) только через три месяца. И это все, что она написала. Очень плохо.

У меня больше нет кумира. Я знаю, что сама являюсь кумиром для многих украинских прыгунов в высоту. И ради них я буду совершенствоваться», – сказала Магучх в интервью NRK.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха