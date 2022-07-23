Мария Ласицкене: «Не следила за чемпионатом мира в Юджине. Просто не выдержала бы, я не так крепка, как кажется»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту рассказала, что не смотрела чемпионат мира в Юджине.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Победу в прыжках в высоту одержала австралийка Элинор Паттерсон с результатом 2,02 м, второй стала украинка Ярослава Магучих.

«Чемпионат мира прошел без меня, это факт, я его приняла. Я должна соревноваться с собой, показывать свои результаты, то, на что я способна.

Я не следила. Просто не выдержала бы, я не так крепка, как кажется. Высказывания других легкоатлеток? Без комментариев», – сказала Ласицкене.

Также Ласицкене ответила на вопрос, принципиально ли для нее показать на чемпионате России результат, близкий к тому, что был показан ее заочными соперницами на чемпионате мира.

Я трезво мыслю, но надо оставлять себе место для чуда, будем это так называть. Я слишком негативно настроена в последнее время. Надо показывать свой результат, но это немножко сложно – оставаться наедине с собой в секторе.

Хотела бы посоревноваться в «Битве полов» с мальчиками, это, может быть, помогло бы найти мотивацию», – сказала легкоатлетка.

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