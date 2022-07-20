«Магучих в 20 лет понимает, как устроен мир? Если да, то она большая молодец». Шубенков ответил на слова украинской легкоатлетки про россиян

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков ответил на слова украинской легкоатлетки Ярославы Магучих о российских спортсменах.

«Магучих говорит: «Они (россияне) ничего не понимают». А Магучих в 20 лет понимает, как устроен мир? Если да, то она большая молодец.

Маша (Ласицкене) очень переживает по поводу ситуации со спецоперацией. Она написала письмо Баху, чтобы сделать хоть что-то. Хотя и до этого было написано много писем, сказано много слов, в том числе и мной. Но…

После начала спецоперации одна легкоатлетка из Украины, которую я видел-то раза два на соревнованиях, в соцсети начала записывать видеообращения и тегать многих спортсменов, в том числе и меня. Она точь-в точь пересказывала украинский телевизор. Поэтому я ушел из соцсетей.

Раньше общался с иностранцами только на соревнованиях и то очень поверхностно. Так что не могу сказать, изменилось ли их отношение лично ко мне», – сказал Шубенков.

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