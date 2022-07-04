Олимпийский комитет России: «Несмотря на беспрецедентное давление и неправомерные санкции, мы продолжаем отстаивать истинные олимпийские ценности»

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с официальным заявлением по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время для снятия запретов на допуск россиян еще не наступило.

«Уже более четырех месяцев ОКР, несмотря на беспрецедентное давление на спортивное сообщество России и неправомерные санкции по отношению к российским спортсменам, продолжает доказывать свою приверженность букве и духу олимпийской хартии, отстаивать истинные олимпийские ценности.

К сожалению, принудительная эскалация антироссийской истерии продолжается.

Это происходит в отсутствие какой-либо реакции на повсеместное вмешательство западных государственных структур в дела НОКов, которым предписывают поддерживать рестрикции и отстранения по национальному принципу, запрещают участвовать в соревнованиях, где выступают россияне.

Недавние заявления и шаги МОК продолжают свидетельствовать о беспрецедентном внешнем вмешательстве сил, далеких от истинных идеалов спорта и олимпийских ценностей.

Примечательно, что буквально неделей ранее ОКР провел в Курске мероприятия, приуроченные к празднованию Всероссийского Олимпийского дня, гостями и участниками которого стали тысячи жителей города и гостей из соседних регионов.

Как и прежде, дети и взрослые, болельщики команды России участвовали в любительских соревнованиях, знакомились с олимпийскими чемпионами и призерами разных лет, пробовали себя в различных спортивных дисциплинах.

Несмотря ни на что, все это было ради единства, дружбы, взаимопонимания – как и всегда, олимпийский день был посвящен этим универсальным ценностям.

А вчера в жилые районы Курской и Белгородской областей прилетели украинские ракеты. В результате обстрелов разрушены десятки жилых домов и гражданской инфраструктуры, погибли и ранены граждане РФ и украинские беженцы, которые, возможно, также участвовали в мероприятиях Олимпийского дня.

Может быть, теперь у коллег из международных спортивных организаций появится желание посетить также Курск или Белгород? Тем более, что это совсем недалеко от многострадального Донбасса, где геноцид местного населения продолжался на протяжении последних восьми лет, а понятие «беженцы» прочно вошло в обиход. Как и в странах бывшей Югославии, в Сирии, в Ливии, Афганистане, Йемене...

Риторику, которую мы слышим с высоких трибун, равно как и ограничения в отношении российского спорта указывают, что единство олимпийского движения и недискриминационный подход ко всем его участникам в нынешней ситуации отрицаются под давлением деструктивной повестки.

А ведь одной из основных задач МОК остается «принятие мер, направленных на укрепление единства олимпийского движения, защиту его независимости, поддержание и содействие его политическому нейтралитету и сохранение автономии спорта», а также «противодействие любым формам дискриминации, наносящей ущерб олимпийскому движению».

неизменно призывает и международные спортивные организации в равной степени защищать права и законные интересы всех без исключения спортсменов», – говорится в заявлении на сайте комитета.

«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности