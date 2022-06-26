Станислав Поздняков: «Мы поддерживаем ценности дружбы, уважения и стремления к совершенству. К сожалению, многие международные федерации отошли от этого»

Президент Олимпийского комитета России ( ) выступил с речью на открытии Всероссийского олимпийского дня в Курске.

«Барон Пьер де Кубертен заложил основы олимпийского движения, он хотел через спорт и физическое развитие сделать человечество человечнее. Мы поддерживаем ценности дружбы, уважения и стремления к совершенству.

К сожалению, многие международные федерации отошли от этих ценностей. Но, несмотря на то, что наши спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях, этих ценностей никогда и ни за что у них не отнять», – рассказал Поздняков.

Говорят, Пьер де Кубертен был против политики в спорте. Хм, он поддерживал Гитлера и защищал его Олимпиаду до самой смерти