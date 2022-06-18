Вице-президент ПКР о ситуации с пандусами в Чебоксарах: «Безусловно, там есть проблемы, но где в стране их нет? Назовите хотя бы один регион»

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Ольга Семенова отреагировала на ситуацию с неподготовленными пандусами в гостинице для паралимпийцев в Чебоксарах.

Ранее в СМИ появилась видеозапись того, как участники чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата вынуждены карабкаться по лестнице, так как подняться по пандусу невозможно.

«Что касается ситуации с пандусом, она не самая страшная. Уверена, гостиница сделает все необходимое, и в следующий раз такого не случится. Нам обещали, что все исправят.

К тому же это не единственное место, где размещаются спортсмены. В других гостиницах подобных проблем нет. Мы неоднократно проводили здесь турниры и будем делать это впредь.

Безусловно, в Чебоксарах есть проблемы, но где в стране их нет? Назовите хотя бы один регион, где лица с поражениями опорно-двигательного аппарата не столкнулись бы с чем-то подобным.

Может ли ПКР со своей стороны как-то повлиять? Президент ПКР Павел Рожков поднимал этот вопрос на последнем президентском совете, президент обещал помочь с федеральной программой «Доступная среда», – сказала Семенова.

Паралимпийцы, приехавшие на чемпионат России в Чебоксары, не смогли подняться в гостиницу по пандусу. Им пришлось карабкаться по ступенькам