Рожков об альтернативной Паралимпиаде: «Наша сборная с позитивным настроем готовится к турниру. Подтвердили свою готовность и белорусские спортсмены»

Паралимпийская сборная Беларуси примет участие в Играх «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в Ханты-Мансийске 18-21 марта.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Соревнования проводятся для спортсменов, ранее отстраненных от Игр-2022 в Пекине.

«Наша сборная с позитивным настроем готовится к турниру. Подтвердили свою готовность и белорусские спортсмены – они также станут участниками Игр «Мы вместе. Спорт». Планируем проведение соревнований в шести видах спорта – лыжные гонки, биатлон, керлинг, горные лыжи, сноуборд и следж-хоккей.

Для организации состязаний в Ханты-Мансийске есть все необходимые условия – биатлонный комплекс и лыжные трассы, горнолыжный комплекс, керлинг-центр и ледовая арена.

Эти Игры станут подтверждением того, что спорт объединяет и вдохновляет, что сложные ситуации только стимулируют нас на создание новых ярких событий, которые привлекут внимание спортивной общественности и всех наших болельщиков», – цитирует Рожкова пресс-служба правительства РФ.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине