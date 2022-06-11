Депутат Свищев: «Советуем господину Бубке заняться спортивной составляющей, а не политически ангажированными высказываниями»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал позицию главы НОК Украины Сергея Бубки за слова об отстранении российских спортсменов.

Ранее Бубка выразил солидарность с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Господин Бубка использует уже известную риторику. Ничего нового для нас в этом нет. Советуем господину Бубке заняться спортивной составляющей, а не политически ангажированными высказываниями. Мы помним его как спортсмена высокого уровня, и подобные заявления странно читать.

Что касается международных федераций, то они должны принимать самостоятельные решения, как это сделали те же Международная федерация тенниса и Международная федерация дзюдо.

Российские спортсмены должны и будут выступать на крупнейших соревнованиях, поскольку без них мировой спорт несет потери, а антироссийская истерия рано или поздно прекратится», – сказал Свищев.

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