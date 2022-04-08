Мария Ласицкене: «Руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз были нарушены»

Теги сборная России сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене (Кучина) Политика Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене раскритиковала Всероссийскую федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее World Athletics отстранила российских спортсменов от международных соревнований. ВФЛА еще не оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд.

О чем атлеты в том числе просили в своем письме на имя Ирины Приваловой (исполняющей обязанности президента ВФЛА – Sports.ru), ответ на которое мы так и не получили.

Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз были нарушены», – заявила Ласицкене.

Арбитраж Международной федерации санного спорта признал необоснованным решение отстранить сборную России

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