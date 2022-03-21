ВФЛА не будет подавать апелляцию в CAS на отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой World Athletics

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что ВФЛА не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение сборной России от международных стартов.

«Апелляции не будет. Мы рассматриваем вариант обращения в CAS впоследствии, если не найдем понимания со стороны World Athletics по тем моментам и вопросам, которые сейчас перед ними обозначили. В первую очередь это требование отделить политическую подоплеку отстранения спортсменов от технических моментов восстановления федерации», – сказала Привалова.

«Возможен ли ультиматум с нашей стороны? Сложно сказать. Обычно они не приносят желаемых результатов. Это будет уже крайняя мера, которая ведет к разрыву. Я не сторонница таких категоричных методов, считаю, что нужно действовать по-другому.

Те задолженности, которые накопились до марта, будут погашены. А будут ли производиться выплаты в дальнейшем, зависит от того, что они ответят на наши письма, как пойдет последующий диалог», – добавила и. о. главы ВФЛА.

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