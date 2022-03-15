Иванюк, Ласицкене, Кнороз, Мизинов и другие легкоатлеты призвали ВФЛА повлиять на решение World Athletics о допуске россиян к стартам

Российские спортсмены направили письмо в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), призвав повлиять на ситуацию с отстранением от международных стартов.

Об этом сообщает канал , в распоряжении которого оказалось письмо с подписями 44 легкоатлетов, в том числе Ильи Иванюка, , Марии Ласицкене, и . Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) заявила о недопуске россиян к соревнованиям.

«Просим вас направить в адрес президента World Athletics Себастьяна Коу позицию российской стороны о том, что лишая наших спортсменов выступать в международном сезоне 2022 года (однодневные турниры и официальные турниры), организация нарушает положения собственного устава.

Мы призываем World Athletics действовать в рамках устава, исключив предвзятость и любую политическую ангажированность в принятии решений.

Если до 18 марта 2022 года ВФЛА не получат гарантий допуска к выступлениям в летнем международном сезоне атлетов, имеющих действующий статус ANA (нейтральный статус – Sports.ru), просим ВФЛА приостановить процесс восстановления (любые выплаты, работу международных экспертов и контакты с Рабочей группой) и обратиться в Международный спортивный суд ( ) для защиты прав федерации и российских спортсменов.

Считаем, что нарушая собственный устав сейчас, World Athletics ставит под сомнение прозрачность процесса восстановления ВФЛА, так как может повторить эти действия и в дальнейшем», – говорится в письме.