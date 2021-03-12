Шубенков, Иванюк, Ласицкене, Сидорова и еще 6 легкоатлетов вошли в состав сборной России на Олимпиаду-2020 в Токио

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

В список вошли легкоатлеты:

– Илья Иванюк (прыжки в высоту),

– Михаил Акименко (прыжки в высоту),

– Мария Ласицкене (прыжки в высоту),

– Анжелика Сидорова (прыжки с шестом),

– Дарья Клишина (прыжки в длину),

– Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами),

– Илья Шкуренев (десятиборье),

– Эльвира Хасанова (спортивная ходьба),

– Василий Мизинов (спортивная ходьба),

– Валерий Пронкин (метание молота).

Сообщалось, что рабочая группа ВФЛА рассмотрит вопрос о включении в список прыгуна с шестом Тимура Моргунова, однако он не успел получить нейтральный статус.

По решению World Athletics, на Олимпиаде в Токио могут выступить лишь 10 российских легкоатлетов с нейтральным статусом.

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