Шубенков, Иванюк, Ласицкене, Сидорова и еще 6 легкоатлетов вошли в состав сборной России на Олимпиаду-2020 в Токио

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.

В список вошли легкоатлеты:

– Илья Иванюк (прыжки в высоту),

– Михаил Акименко (прыжки в высоту),

– (прыжки в высоту),

– (прыжки с шестом),

– (прыжки в длину),

– (бег на 110 метров с барьерами),

– (десятиборье),

– Эльвира Хасанова (спортивная ходьба),

– (спортивная ходьба),

– Валерий Пронкин (метание молота).

Сообщалось, что рабочая группа рассмотрит вопрос о включении в список прыгуна с шестом , однако он не успел получить нейтральный статус.

По решению , на в Токио могут выступить лишь 10 российских легкоатлетов с нейтральным статусом.

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