Депутат Пайкин предложил расширить перечень спортивных организаций с налоговым вычетом

Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин рассказал о возможных законодательных инициативах в спортивной сфере.

«Сложилась парадоксальная ситуация: массовые спортивные соревнования – марафоны, велопробеги, триатлон – существуют и с каждым годом набирают все большую популярность. А нормативной базы, определения, что такое «массовое спортивное мероприятие», «организатор массового спортивного мероприятия», «участник массового спортивного мероприятия» – нет.

Наша задача как законодателей, формируя понятийный аппарат, соблюсти требования по безопасности и охране здоровья участников, но при этом дать возможность организаторам, в зависимости от места и времени проведения, привлекать к участию в соревнованиях всех граждан, ведущих активный образ жизни», – отметил Пайкин.

По словам депутата, нужно вести работу над увеличением числа организаций, где можно получить налоговый вычет за спортивные занятия.

«Кроме того, следует скорректировать основание для включения организаций в данный перечень. Сегодня образовательные учреждения, в которых есть спортивные кружки для детей, не могут претендовать на включение в перечень, а значит, дети, посещающие спортивные секции, не имеют права на налоговый вычет. Над этим нам предстоит работать», – заявил депутат.