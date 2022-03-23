Депутат Бурлаков о том, что Speedo разорвала контракт с Рыловым: «На месте российских компаний я бы обратился к Евгению с предложением стать лицом производства»

Замглавы комитета Госдумы России по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков предложил российским компаниям сотрудничать с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию Евгением Рыловым.

Накануне производитель экипировки для плавания Speedo разорвал контракт с российским пловцом из-за того, что тот принял участие в концерте-митинге в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

«На месте крупных российских компаний я бы не раздумывая обратился к Евгению Рылову с предложением стать лицом отечественного производства. Не удивлюсь, если Евгению поступит сразу несколько таких предложений. Лично я – заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту – готов поддержать Женю по части моей компетенции и полномочий.

Не завидую следующему амбассадору этого бренда (Speedo).

Рад, что наши спортсмены не готовы ради контрактов с зарубежными фирмами пойти против своей страны и совести. Евгений неоднократно доказывал своими спортивными достижениями, что он достойный гражданин своей страны. Подтвердил это двукратный олимпийский чемпион и сейчас, показав, что материальные блага не в приоритете у молодого человека. Ведь, собираясь на концерт, атлет прекрасно осознавал, какие последствия возможны», – сказал Бурлаков.

Speedo разорвала контракт с Евгением Рыловым из-за того, что он принял участие в концерте-митинге в «Лужниках»

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма