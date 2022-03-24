Милонов о словах канадской журналистики про фигуристов из России: «Видимо, Смит попила несвежего кленового сиропа – и моча в мозг ударила»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов резко высказался о канадской журналистке Беверли Смит, которая порадовалась отсутствию российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.

«Журналисты, которые говорят так про российских спортсменов, судей, не являются журналистами. Они – говножурналисты, говноэксперты.

Видимо, Смит попила несвежего кленового сиропа – и моча в мозг ударила. Такого рода высказывания настолько сильно дискредитируют западную общественность, что им потом придется долго от этого отмываться.

Такого рода журналисты, а их на Западе много, пытаются превратить спорт в какую-то клоунаду. Спорт – это состязание сильных, а не политиков, но, видимо, в Канаде про это забыли», – заявил Милонов.

Канадская журналистка Смит: «Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое»