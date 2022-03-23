Министерство спорта России планирует в 2022 году провести Спартакиаду по программе Олимпийских игр в Париже

Министерство спорта России планирует в текущем году провести Спартакиаду по программе летней Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на встрече с руководителями спортивных федераций.

«Мы в этом году проведем Спартакиаду для сильнейших спортсменов. Эту Спартакиаду мы сделаем по программе Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в 2024 году», – сказал Морозов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах из-за ситуации на Украине.