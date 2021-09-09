Владимир Путин вручил госнаграды победителям Олимпиады в Токио

Теги Владимир Путин Игорь Левитин Олимпиада-2020 Легкая атлетика

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды золотым призерам Олимпиады в Токио.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Перед встречей с президентом все спортсмены прошли 8-дневный карантин.

Ранее помощник президента Игорь Левитин вручил госнаграды российским спортсменам, завоевавшим серебро и бронзу на Играх.

Указ о присуждении наград победителям и призерам Олимпиады был подписан в августе. Ряд спортсменов удостоились Орденов Александра Невского, Орденов Дружбы, а также медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степени.

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