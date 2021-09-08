Сегодня Владимир Путин встретится с медалистами Олимпиады-2020 в Георгиевском зале Кремля

Сегодня президент России Владимир Путин встретится с медалистами Олимпиады-2020 в в Георгиевском зале Кремля.

Сначала президент наградит спортсменов госнаградами за успешное выступление на Играх. Награждение состоится в Екатерининском зале.

После награждения Путин пообщается с олимпийцами.

Перед встречей с президентом все спортсмены прошли семидневный карантин в гостинице.

На Олимпиаде-2020 в Токио сборная России завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

Наши олимпийцы сидят 7-дневный карантин перед встречей с Путиным. Как все устроено и что они об этом думают?

Путин об Олимпиаде-2020: «В целом результат удовлетворительный, но есть вопросы, которые требуют особого внимания»