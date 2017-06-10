Ромашиной вручат Орден Невского, Садулаеву и Дериглазовой – Орден Почета, Дина Аверина получит Орден Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призеров Олимпиады-2020 государственными наградами Российской Федерации.
Орденом Александра Невского будут награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина.
Орден Почета получат Денис Аблязин (спортивная гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Светлана Колесниченко, Влада Чигирева, Мария Шурочкина (синхронное плавание), Абдулрашид Садулаев (борьба).
Орден Дружбы вручат Дине Авериной (художественная гимнастика), Лилии Ахаимовой, Давиду Белявскому, Артуру Далалояну, Виктории Листуновой, Ангелине Мельниковой, Владиславе Уразовой, Никите Нагорному (спортивная гимнастика), Альберту Батыргазиеву (бокс), Виталине Бацарашкиной (стрельба), Софье Великой, Аделине Загидуллиной, Ларисе Коробейниковой, Марте Мартьяновой, Ольге Никитиной, Софии Поздняковой (фехтование).
Также Ордена Дружбы будут вручены Марине Галядкиной, Полине Комар (синхронное плавание), Мусе Евлоеву, Заурбеку Сидакову, Завуру Угуеву (борьба), Владиславу Ларину, Максиму Храмцову (тхэквондо), Марии Ласицкене (легкая атлетика), Анастасии Павлюченковой, Андрею Рублеву (теннис), Евгению Рылову (плавание).
Остальные призеры Игр-2020 будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степени.
Медали, которые мы не забудем: стойкость Ласицкене, чудо Далалояна, героизм Таймазовой
Выступление России в Токио-2020 – точно не триумф (как объявил босс ОКР), но наш спорт жив и прекрасен. Давайте вспоминать о нем чаще