Ромашиной вручат Орден Невского, Садулаеву и Дериглазовой – Орден Почета, Дина Аверина получит Орден Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призеров Олимпиады-2020 государственными наградами Российской Федерации.

Орденом Александра Невского будут награждены синхронистки , и .

Орден Почета получат (спортивная гимнастика), (фехтование), , Влада Чигирева, Мария Шурочкина (синхронное плавание), (борьба).

Орден Дружбы вручат (художественная гимнастика), , Давиду Белявскому, , , , (спортивная гимнастика), Альберту Батыргазиеву (бокс), (стрельба), , , Ларисе Коробейниковой, , , (фехтование).

Также Ордена Дружбы будут вручены Марине Галядкиной, Полине Комар (синхронное плавание), , , Завуру Угуеву (борьба), Владиславу Ларину, Максиму Храмцову (тхэквондо), (легкая атлетика), Анастасии Павлюченковой, Андрею Рублеву (теннис), Евгению Рылову (плавание).

Остальные призеры Игр-2020 будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степени.

Медали, которые мы не забудем: стойкость Ласицкене, чудо Далалояна, героизм Таймазовой

Выступление России в Токио-2020 – точно не триумф (как объявил босс ОКР), но наш спорт жив и прекрасен. Давайте вспоминать о нем чаще