Владимир Путин об Олимпиаде: «Не могу не вспомнить далекие от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды»

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Президент РФ Владимир Путин оценил результаты россиян на Олимпиаде в Токио.

На прошедших играх российская команда заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 71 награду, в том числе 20 золотых.

«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Понимаю, как это было непросто – все понимают, как это было непросто, вся страна – пожалуй, в отдельных моментах запредельно трудно.

Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалеию, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды.

Но, уважаемые друзья, вы выдержали все, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России и, как я уже сказал, сражались достойно, подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество», – сказал Путин на вручении госнаград олимпийцам в Кремле.

«Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем», – добавил президент.

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