Дегтярев поздравил Путина с днем рождения: «Спортивная отрасль всегда чувствовала вашу особую поддержку. Формируется новое, современное лицо российского спорта»

Михаил Дегтярев поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Сегодня президенту России исполняется 73 года.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От всего спортивного сообщества примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Спортивная отрасль всегда чувствовала Вашу особую поддержку. В этому году по Вашему поручению создан Российский спортивный фонд, цель которого оказать помощь массовому, детско-юношескому и адаптивному направлению.

Заработала комплексная госпрограмма «Спорт России», учитывающая все ресурсы на развитие отрасли. По всей стране возводится спортивная инфраструктура – планы расписаны до 2030 года и дальше. В целом формируется новое, современное лицо российского спорта. С Вашей поддержкой наши атлеты покоряли и будут покорять мировые пьедесталы.

Ваше внимание, особое отношение и личный пример – надежный ориентир для всей спортивной семьи и десятков миллионов любителей спорта. От души поздравляем Вас и желаем здоровья, веры, надежды и любви!» – написал в своем телеграм-канале министр спорта РФ Дегтярев .