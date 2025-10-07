  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Дегтярев поздравил Путина с днем рождения: «Спортивная отрасль всегда чувствовала вашу особую поддержку. Формируется новое, современное лицо российского спорта»
10

Дегтярев поздравил Путина с днем рождения: «Спортивная отрасль всегда чувствовала вашу особую поддержку. Формируется новое, современное лицо российского спорта»

Михаил Дегтярев поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Сегодня президенту России исполняется 73 года.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От всего спортивного сообщества примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Спортивная отрасль всегда чувствовала Вашу особую поддержку. В этому году по Вашему поручению создан Российский спортивный фонд, цель которого оказать помощь массовому, детско-юношескому и адаптивному направлению.

Заработала комплексная госпрограмма «Спорт России», учитывающая все ресурсы на развитие отрасли. По всей стране возводится спортивная инфраструктура – планы расписаны до 2030 года и дальше. В целом формируется новое, современное лицо российского спорта. С Вашей поддержкой наши атлеты покоряли и будут покорять мировые пьедесталы.

Ваше внимание, особое отношение и личный пример – надежный ориентир для всей спортивной семьи и десятков миллионов любителей спорта. От души поздравляем Вас и желаем здоровья, веры, надежды и любви!» – написал в своем телеграм-канале министр спорта РФ Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Российский спортивный фонд
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoВладимир Путин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вдохновлялись поддержкой, которую спорту оказывает Путин». Дегтярев запустил всероссийский «Спортивный диктант»
485 октября, 11:44
Депутаты Слуцкий, Иванюженков и Жуков вошли в состав попечительского совета РСФ. Фонд будет распределять отчисления букмекеров
5025 сентября, 18:55
Михаил Дегтярев: «Федерациям не стоит рассчитывать на финансирование профессионального спорта за счет отчислений от букмекеров»
3225 сентября, 18:40
Главные новости
Российские паралимпийцы завоевали 46 медалей на чемпионате мира по легкой атлетике в Нью-Дели
5 октября, 19:03
«Вдохновлялись поддержкой, которую спорту оказывает Путин». Дегтярев запустил всероссийский «Спортивный диктант»
485 октября, 11:44
Михаил Дегтярев: «Считаю, что сборные по всем видам спорта должны выглядеть одинаково. В этом году выйдем на решение о единой форме»
1095 октября, 10:21
Дегтярев провел двусторонние переговоры с министром спорта Беларуси
25 октября, 06:24
РУСАДА с начала 2025 года получило 137 запросов на терапевтические исключения
64 октября, 07:32
Семеня прекратила судебную тяжбу по делу о нарушении ее прав, связанную с правилом о допуске спортсменок с повышенным тестостероном
13 октября, 10:23
РУСАДА в сентябре выявило восемь возможных случаев нарушения правил
2 октября, 07:20
Жуков на вопрос, вернет ли Ковентри Россию в олимпийское движение: «Посмотрим. Пока что особых движений не видно»
512 октября, 06:51
Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян занял пост коммерческого директора ВФЛА
11 октября, 08:54
На программу «Развитие физической культуры и спорта» в 2026 году выделят свыше 82 млрд рублей
2130 сентября, 11:33
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47