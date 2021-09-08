Путин об Олимпиаде-2020: «В целом результат удовлетворительный, но есть вопросы, которые требуют особого внимания»

Президент России Владимир Путин оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Российские спортсмены завоевали на Играх 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Сборная России выступила лучше, чем на двух последних Олимпиадах, однако впервые в истории опустилась в медальном зачете ниже 4-го места, став пятой.

«Конечно, в целом результат удовлетворительный. Из Токио наши атлеты привезли на 15 медалей больше, чем из Рио. Тем не менее есть и вопросы, которые требуют нашего особого внимания, самого внимательного рассмотрения.

Есть некоторые виды спорта, по которым впервые наши спортсмены, наши атлеты не смогли получить олимпийские медали. Есть и такие виды, где без медали остались уже во второй раз, но по семи видам спорта наши спортсмены вообще не прошли отбор на Олимпийские игры.



Ну, ясно, там есть такие экзотические для нашей страны виды спорта, как бейсбол, даже гольф, хоть им сейчас больше и больше народу занимается, тем не менее, но, скажем, по классическому баскетболу вообще ни женская, ни мужская команда не попали на турнир», – сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

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