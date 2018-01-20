Патриарх Кирилл – российским участникам Олимпиады-2020: «Спорт не всегда отделен от политики. Но никакие политические препоны не смогли умалить ваших результатов»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в .

«Приветствуя вас по возвращению домой после выступления на Олимпийских играх в Токио, сердечно поздравляю с замечательными результатами.

Вы достойно представили нашу страну на этих международных соревнованиях и, несмотря на непростую обстановку, в которой проходили состязания, героически боролись за победу, явили несгибаемую волю, настоящую солидарность и взаимную поддержку, показывая всему миру, что в основе российского спорта лежит прежде всего стремление в честной борьбе достигать максимальных результатов.

Спорт, к сожалению, не всегда отделен от политики, и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом соревнований. Но никакие политические препоны не смогли умалить ваших результатов, которые очевидны профессионалам и всем честным людям, не говоря уже о миллионах наших соотечественников, которые с надеждой переживали за вас в течение всего этого времени.

Как Патриарх всея Руси я сочувствовал также и спортсменам из Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и других стран, составлявших еще в недавнем прошлом нашу большую общую родину.

Разделяя с вами радость побед, желаю всем вам новых высоких достижений на спортивном поприще и призываю на вас Божие благословение», – говорится в сообщении.

Выступление России в Токио-2020 – точно не триумф (как объявил босс ОКР), но наш спорт жив и прекрасен. Давайте вспоминать о нем чаще