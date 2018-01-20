Сергей Лавров: «Недоброжелатели хотели сделать все, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта затея провалилась»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с приветственной речью во время церемонии чествования олимпийской сборной России на Красной площади в Москве.

«Нет сомнений, что ваши недоброжелатели очень хотели сделать все, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта затея провалилась.

В истории олимпийского движения хэштег #WewillROCyou останется как символ вашего умения и желания побеждать .

От всей души я вас поздравляю с этим великолепным результатом. Не случайно те, кто желал вам поражения и провала, просто желчно сетуют на то, что не до конца вас наказали, что нужно продолжать это делать, пока российский спорт не придет в упадок.

Не получится. Когда у нас есть такие парни и девчата, это все иллюзии.

Кстати, руководство американского антидопингого комитета заявило, что результаты, которые показала российская команда, для него являются фильмом ужасов. Ужасов для тех, кто желал вам зла», – сказал Лавров.

Выступление России в Токио-2020 – точно не триумф (как объявил босс ОКР), но наш спорт жив и прекрасен. Давайте вспоминать о нем чаще