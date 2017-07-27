Светлана Ромашина: «Мы непобедимы, когда во главе команды наш президент Владимир Путин»

Теги синхронное плавание Владимир Путин Олимпийская сборная России ОКР Светлана Ромашина Олимпиада-2020 сборная России (синхронное плавание) Политика Чемпионат.com Водные виды

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина поблагодарила болельщиков за поддержку на Олимпийских играх в Токио. 

«Спасибо, что нас поддерживаете. Эти все победы для вас, для российского народа.

Буквально месяц назад на встрече с президентом России Владимиром Путиным я отметила, что эти Игры будут непростыми. Так оно и случилось.

Мы прошли через многое, через огонь и воду. Были трудности и на подготовительном периоде, и на самих Олимпийских играх. Но мы все прошли, все сделали.

И мы единая команда, мы непобедимы, когда во главе нашей команды наш президент Владимир Владимирович, который безумно любит спорт и поддерживает его. Большое ему за это спасибо.

Мы безумно счастливы оказаться сегодня дома, в кругу наших друзей, родственников. Спасибо вам. До новых встреч. Наш народ всегда будет в наших сердцах», – сказала Ромашина. 

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