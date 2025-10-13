Депутат Свищев: «Украинцы, с одной стороны, поддерживают олимпийское перемирие, а с другой – выступают против возвращения России. Выглядит очень странно»

Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на идею об олимпийском перемирии с Украиной.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил объявить прекращение огня во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады, которая пройдет в его стране в феврале 2026-го. В МИД Украины заявили о готовности к перемирию с Россией.

«Украинцы, с одной стороны, поддерживают олимпийское перемирие, а с другой – на любых спортивных мероприятиях и встречах постоянно выступают против возвращения России. Как это можно понять? Это выглядит очень странно.

На каждом конгрессе или исполкоме федераций по любым видам спорта они заученно говорят одну и ту же речь, текст которой им дается в министерстве спорта. Они в этих бумажках меняют только название вида спорта и фамилии. Что касается инициативы правительства Италии, то заявления вроде бы добрые и правильные.

Но мяч сейчас на стороне Украины. И если они действительно хотят мира и намерены что-то сделать, то они знают, с кем надо встречаться. Наши двери открыты, но для заключения мира надо выполнить основополагающие требования, которые сформулированы уже давно.

Президент России четко обозначил позицию нашей страны. Она мирная и, как мне кажется, достаточно понятная для Украины», – сказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев .

