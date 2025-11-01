  • Спортс
0

Абдулрашид Садулаев: «Я стараюсь избегать конфликтов. Допустим, провоцирует тебя какой-то дурак – оставить его надо. Он другого найдет, пускай с ним бодается»

Олимпийский чемпион борец Садулаев рассказал, как старается избегать конфликтов.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что в жизни старается избегать конфликтов.

– Вы выглядите очень миролюбиво и интеллигентно. Хоть и прозвище у вас Русский танк. Но что вас может вывести из себя?

– Я стараюсь избегать конфликтов. Допустим, пришел какой-то дурак, провоцирует тебя. Оставить его надо. Он другого найдет, пускай с ним бодается. Бык быка все равно найдет. Разное бывает, но я стараюсь конфликтных ситуаций не допускать. Всегда стараюсь уладить все.

– А если на дороге на вас ругаются, психуете?

– Нет. Знаете, сколько таких дураков. Если на каждого обращать внимание, у меня здоровья не хватит.

– А в детстве дрались?

– Много таких ситуаций было в школьном возрасте. Но с годами человек мудреет. Особенно после переезда в Москву вообще не хочется негативных моментов и конфликтов в жизни.

– Родителей в школу вызывали?

– Старался не допускать этого. У нас необязательно было в школу вызывать. Село маленькое. Если на меня жаловались учителя или посторонние люди, тогда получал дома, – сказал Садулаев.

logoАбдулрашид Садулаев
logoсборная России по борьбе
вольная борьба
