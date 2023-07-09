Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Азиатские игры Борьба

Михаил Мамиашвили высказался о допуске российских спортсменов на Азиатские игры.

«Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ.

Мы на сегодняшний день прекрасно сотрудничаем с азиатскими спортивными организациями, обмениваем учебно-тренировочным процессом», – сказал глава ФСБР.

Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета

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