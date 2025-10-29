Абдулрашид Садулаев: «Спорт – это посол мира, он должен объединять, а нам ставят ограничения. Не думал, что в XXI веке такое возможно»

Борец Садулаев высказался об ограничениях для российских спортсменов.

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пропустил чемпионат мира в Загребе, так как ему не выдали визу. В 2024 году спортсмен не смог выступить на Олимпиаде в Париже – его не допустил Международный олимпийский комитет.

«Чемпион на то и чемпион, если бы все было так просто, то все бы становились чемпионами. Был готов ко всем трудностям и сложностям. Я вообще не думал, что в XXI веке в спорте возможны такие ограничения. Спорт – это посол мира, он должен объединять. А нам ставят ограничения.

Но мы продолжим работать и двигаться дальше, надо пробовать второй, третий раз, одиннадцатый раз, если в первый раз не получилось», – сказал Садулаев.