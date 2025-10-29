  • Спортс
Садулаев о Снайдере: «С Кайлом у нас сложились очень хорошие отношения. Он лично отправил в МОК письмо о том, что без россиян будет неинтересно»

Борец Садулаев рассказал, что хорошо общается с иностранными спортсменами.

«Тесно общаемся не только с американцем Кайлом Снайдером. У нас борцовская семья, со всеми теплые отношения в любой стране. С Кайлом у нас сложились очень хорошие отношения, несмотря на то, что мы были принципиальные соперники после Олимпиады.

Я его пригласил в Россию, он был в Дагестане, мы провели время вместе. Не каждый бы такое сделал, когда нас не допускали, он лично отправил в МОК письмо поддержки, что без российских спортсменов будет неинтересно.

Поддерживаем, несмотря на соперничество. Спортсмены должны сделать так, чтобы все объединялись», – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
