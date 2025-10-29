  • Спортс
  • Борьба
  • Новости
  • Мамиашвили о турнире PWL в Москве: «Особенно интересно посмотреть встречу Сефершаева с четырехкратным чемпионом мира Азизли»
0

Мамиашвили о турнире PWL в Москве: «Особенно интересно посмотреть встречу Сефершаева с четырехкратным чемпионом мира Азизли»

Мамиашвили высказался о предстоящем турнире борцов PWL в России.

Турнир Профессиональной борцовской лиги (PWL) пройдет в Москве 8 ноября. Программа разделена на две части: сначала состоятся матчевые встречи «Россия – Беларусь» в рамках Кубка сильнейших спортсменов PWL, затем – схватки в рамках Мировой серии PWL.  

«Интересно будет увидеть топовые схватки, когда встретятся, к примеру, олимпийский чемпион Заур Угуев и один из самых на сегодня перспективных уже призеров чемпионата мира, один из лидеров мировой борьбы из Азербайджана Нураддин Новрузов.

Интересно будет посмотреть на наших американских коллег, которые впервые с начала определенных событий присутствуют. Олимпийская чемпионка японка Юи Сусаки будет представлена на данном мероприятии.

Особенно интересно, конечно, посмотреть встречу Эмина Сефершаева с четырехкратным чемпионом мира из Азербайджана [Эльданизом Азизли]. Эмин остался несломленным после практически полусуток, проведенных в застенках в кандалах в центре «цивилизованной Европы».

Тем не менее дух, желание побеждать не сломить, он будет сражаться с не менее достойным соперником», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Ему предъявили, что это не он». Нашего борца 7 часов держали в полиции, а потом вывезли с ЧМ

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
сборная Азербайджана
logoсборная России по борьбе
греко-римская борьба
logoсборная Японии жен
Эмин Сефершаев
logoЮи Сусаки
Заур Угуев
ТАСС
Эльданиз Азизли
вольная борьба
Нураддин Новрузов
logoМихаил Мамиашвили
Профессиональная борцовская лига (PWL)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Материалы по теме
Cхватка Садулаев – Снайдер на турнире Профессиональной борцовской лиги не состоится из-за травмы американца
сегодня, 15:10
Абдулрашид Садулаев: «Планы выступить на Олимпиаде-2028 есть»
вчера, 12:49
Федерация спортивной борьбы России усложнила процедуру смены гражданства спортсменами
1 октября, 08:22
Главные новости
Садулаев о Снайдере: «С Кайлом у нас сложились очень хорошие отношения. Он лично отправил в МОК письмо о том, что без россиян будет неинтересно»
сегодня, 16:11
Cхватка Садулаев – Снайдер на турнире Профессиональной борцовской лиги не состоится из-за травмы американца
сегодня, 15:10
Абдулрашид Садулаев: «Планы выступить на Олимпиаде-2028 есть»
вчера, 12:49
Россиянин Балаян победил на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет
27 октября, 21:02
Россиянин Давудгаджиев завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет
26 октября, 21:03
Россиянин Ханиев завоевал серебро на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет
25 октября, 21:12
Россиянка Петлякова победила на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, Шевченко завоевала серебро
25 октября, 14:31
Россиянка Трифонова завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет
24 октября, 08:49
Российские борцы Шунгурциков и Мелехов стали призерами ЧМ среди спортсменов до 23 лет
21 октября, 19:54
Чемпионка Европы по борьбе украинка Белинская: «Неприятно бороться с россиянками, не хочется. Но если надо будет, то мы будем»
21 октября, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05