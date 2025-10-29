Мамиашвили о турнире PWL в Москве: «Особенно интересно посмотреть встречу Сефершаева с четырехкратным чемпионом мира Азизли»

Мамиашвили высказался о предстоящем турнире борцов PWL в России.

Турнир Профессиональной борцовской лиги (PWL) пройдет в Москве 8 ноября. Программа разделена на две части: сначала состоятся матчевые встречи «Россия – Беларусь» в рамках Кубка сильнейших спортсменов PWL, затем – схватки в рамках Мировой серии PWL.

«Интересно будет увидеть топовые схватки, когда встретятся, к примеру, олимпийский чемпион Заур Угуев и один из самых на сегодня перспективных уже призеров чемпионата мира, один из лидеров мировой борьбы из Азербайджана Нураддин Новрузов.

Интересно будет посмотреть на наших американских коллег, которые впервые с начала определенных событий присутствуют. Олимпийская чемпионка японка Юи Сусаки будет представлена на данном мероприятии.

Особенно интересно, конечно, посмотреть встречу Эмина Сефершаева с четырехкратным чемпионом мира из Азербайджана [Эльданизом Азизли]. Эмин остался несломленным после практически полусуток, проведенных в застенках в кандалах в центре «цивилизованной Европы».

Тем не менее дух, желание побеждать не сломить, он будет сражаться с не менее достойным соперником», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Ему предъявили, что это не он». Нашего борца 7 часов держали в полиции, а потом вывезли с ЧМ