Садулаев о недопуске на ЧМ: «Обидно смотреть на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык»

Борец Садулаев о недопуске на ЧМ: обидно видеть, как медаль просто проходит мимо.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев высказался о пропуске чемпионата мира, который проходил в сентябре в Загребе.

Россиянин не участвовал в соревнованиях, так как Хорватия не выдала ему визу.

«Обидно смотреть на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык. Предполагал, что такое возможно, потому что знал свою проблему.

Это шенген – не одна страна, а 28. Чтобы решить вопрос, надо со всеми государствами договариваться. Не как у нас: если руководство страны сказало, то все решено. Там люди сами от себя, по-моему, даже не зависят. Поэтому я предполагал, что такое возможно, и был готов», – рассказал Садулаев.