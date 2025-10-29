Cхватка Садулаев – Снайдер на турнире Профессиональной борцовской лиги не состоится из-за травмы американца

Садулаев не встретится со Снайдером на турнире Профессиональной борцовской лиги.

Соревнования PWL пройдут 8 ноября в Москве на волейбольной арене «Динамо». Участие примут борцы из 14 стран.

Планировалось, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев проведет схватку с четырехкратным чемпионом мира из США Кайлом Снайдером, но американский борец получил травму.

«Изначально я планировал здесь выступать, мы договорились с Кайлом Снайдером, но в последний момент он получил травму колена и решил оперироваться. Наша встреча отменилась. Но я думаю, что она еще будет. Не на этом турнире, а на следующем.

Я планировал выступать на чемпионате мира, но получилось как получилось. Хотели провести до конца года одну встречу 8 ноября. Но так получилось с Кайлом.

Я поддерживаю физическую форму, не расслабляюсь. Буду готовиться к следующему сезону. С января начинается турнир имени Ярыгина, потом чемпионат России и так далее», – сказал Садулаев.