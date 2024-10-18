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«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян

В Министерстве спорта Ирана осудили санкции в отношении российских спортсменов.

Об этом представитель ведомства Ахмет Намани высказался в Уфе в рамках форума «Россия - спортивная держава».

«Спорт в наше время слишком политизирован. Мы видим случаи, когда спортсмены вынуждены выступать не под своим, а под олимпийским флагом, принимая нейтральный статус.

Мы осуждаем отношение подобного рода к спортсменам, героям и чемпионам. Они вынуждены бросать свою страну, выступая под нейтральным флагом.

Мы хотим поблагодарить организаторов Игр БРИКС за то, что наши спортсмены могли там выступать под своим флагом.

Благодарю представителей стран Прикаспийского региона, желая нам дальнейшего сотрудничества и развития в области спорта», – заявил Намани.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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