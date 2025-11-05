  • Спортс
  • Александр Карелин: «Всему миру понятно, что без русских конкуренция неинтересна, не зрелищна и никого не волнует. Мы везде вернемся, нас позовут обязательно»
Александр Карелин: «Всему миру понятно, что без русских конкуренция неинтересна, не зрелищна и никого не волнует. Мы везде вернемся, нас позовут обязательно»

Александр Карелин: всему миру понятно, что без россиян соревнования неинтересны.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин заявил, что российских спортсменов позовут на все международные турниры.

Так он прокомментировал новость о том, что российские ватерполисты смогут вернуться на старты под эгидой World Aquatics в 2026 году. За почти 4 года это первый командный игровой вид, куда вернулись россияне. 

«Мы все равно вернемся. Всему миру, не только спортивному, понятно, что без русских конкуренция неинтересна, не зрелищна и никого не волнует. Мы везде вернемся, нас позовут обязательно. Я бы хотел, чтобы ребята возвращались не только, как приглашенные участники, но и как претенденты на первые места», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Карелин. 

Первый командный вид спорта, в котором Россия вернулась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
водное поло
logoАлександр Карелин
logoМатч ТВ
