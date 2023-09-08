Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»

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Михаил Мамиашвили рассказал о подготовке российских борцов к ЧМ.

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

«Состав на чемпионат мира еще не определен, его предстоит утвердить главным тренерам и тренерам национальной сборной России, затем исполкомом федерации.

Исполком состоится сразу после тренировочных схваток, после 10-11 сентября. Команда готовится, будем желать ей успеха. Подготовка идет в штатном режиме на нашей прекрасной базе в Парамоново, команда всем обеспечена», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

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