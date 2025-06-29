Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
Заур Угуев прокомментировал 8-ю победу на чемпионатах России по борьбе.
«Пока есть силы, хочу бороться. Восемь, конечно, это уже много.
Это золото важно, потому что я хотел попасть на чемпионат мира, теперь попал, и у меня есть возможность хорошо подготовиться и побороться на чемпионате мире в хорошей форме.
Нового ничего к миру, я думаю, не надо добавлять, просто нужно работать, как и работал, не сачковать.
Я думаю, что готов буду, просто хочу поехать и выиграть чемпионат мира. Я третий раз борюсь в 61 кг, и неплохо получается. Физиху набрал, как сейчас видно», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020 в весовой категории до 57 кг.
Угуев также поделился ожиданиями от Олимпиады-2028:
«Не будем забегать вперед, посмотрим в 2028 году, что получится. Я думаю, я спущусь в весе обратно», – отметил борец.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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