Михаил Мамиашвили: «UWW рассматривает вопрос о возвращении флага россиянам. Мы уже выступаем во всех борцовских лигах c флагом и гимном»

Мамиашвили: возможность вернуть флаг и гимн российским борцам рассматривается.

Президент Федерации спортивной борьбы России, член бюро Объединенного мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили заявил, что UWW периодически рассматривает вопрос возвращения флага российским спортсменам.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским дзюдоистам право выступать под флагом и с гимном страны на международных соревнованиях.

«Такой вопрос у нас [в UWW] рассматривается. Практически никаких ограничений нет, за исключением нейтрального флага. Тем не менее мы уже выступаем во всех борцовских лигах под флагом и с гимном. И матчевая встреча, которая прошла между сборными России и США в Будапеште, вызвала живой интерес, в хорошем смысле слова.

Специально исполком UWW по этому вопросу не намечается, у нас есть перечень вопросов, которые там рассматриваются. Это естественный процесс. Исполком у нас проходил вчера. Члены бюро и глава организации определяют нужность созыва исполкома, и какого-то протокола по созыву нет. Исполком созывается по мере текущих вопросов», – сказал Мамиашвили.

«Этот шаг – пример того, как нужно соответствовать статусу руководителя, нести ответственность и выполнять протокол и уставы организации, которую ты возглавляешь», – отметил Мамиашвили, комментируя решение IJF. 

⚡ Международная федерация дзюдо вернула россиянам право выступать на турнирах с национальным флагом и гимном

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
