Мамиашвили о борце Мамедове на Олимпиаде: «Если окончательно подтвердится, то получается, решение команды для него веса не имеет»

В ФСБР ждут информацию о возможном участии борца Шамиля Мамедова в Олимпиаде.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов.

Из списка МОК только 23-летний Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

«Что касается Шамиля Мамедова, пока я жду информацию от руководителя региональной федерации, которую он представляет. Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом и категорических позиций я у него не видел. Я надеюсь, что еще и с ним переговорю, и с его тренером, переговорим и с главным тренером.

Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой», – сказал президент ФСБР Мамиашвили.

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