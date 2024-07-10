Мамиашвили о борце Мамедове на Олимпиаде: «Если окончательно подтвердится, то получается, решение команды для него веса не имеет»

Теги Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Шамиль Мамедов Борьба

В ФСБР ждут информацию о возможном участии борца Шамиля Мамедова в Олимпиаде.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) отправлять спортсменов.

Из списка МОК только 23-летний Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

«Что касается Шамиля Мамедова, пока я жду информацию от руководителя региональной федерации, которую он представляет. Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом и категорических позиций я у него не видел. Я надеюсь, что еще и с ним переговорю, и с его тренером, переговорим и с главным тренером.

Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой», – сказал президент ФСБР Мамиашвили.

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27 комментариев
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Какой ещё команды, команду бы вообще не допустили - это индивидуальный вид спорта. Я так понимаю это акт политического давления на спортсмена. Вот вам и основания по которым нас ещё много лет никуда допускать не будут.
+55
-7
+48
В аббревиатуре ФСБР одна буква лишняя
+26
-3
+23
Когда же он угомонится?
+24
-4
+20
Ответ Пнин
Когда же он угомонится?
Когда добьется 100% отказа. А пока не все бараны в стаде оказались.
+19
0
+19
Не, давление на него точно не оказывается.
+14
0
+14
И хорошо,что хоть для кого-то решение команды не будет иметь веса.Неужели не надоедает ходить строем,как стадо баранов?
+16
-7
+9
Мамиашвили нужно было сначала самому определиться, хотят они ехать или нет, а потом рот открывать. А то каждый день новая риторика. Позорный флюгер.
+6
0
+6
Ответ Михаил Опякин
В аббревиатуре ФСБР одна буква лишняя
С или Р?
+7
-1
+6
Ответ Виктор Войнов
Если ты плюнешь в коллектив - коллектив утрется, если коллектив плюнет в тебя - утонешь (с)
Это индивидуальной вид спорта, а не командный.
+3
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Было решение федерации, мнение спортсменов никто не спрашивал.
+1
0
+1
Ответ Около нуля
С или Р?
Прекрасно!
+1
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+1
Ответ Виктор Войнов
Если ты плюнешь в коллектив - коллектив утрется, если коллектив плюнет в тебя - утонешь (с)
Коллектив не плюнет, в данном случае. Мамиашвили г####м изойдёт, коллектив молча завидовать будет.
+2
-1
+1
Ответ last_guard
Мамиашвили нужно было сначала самому определиться, хотят они ехать или нет, а потом рот открывать. А то каждый день новая риторика. Позорный флюгер.
Что значит позорная риторика, если ветер из Кремля переменчив, а сам молчит!
+1
0
+1
Если ты плюнешь в коллектив - коллектив утрется, если коллектив плюнет в тебя - утонешь (с)
+4
-4
0
Надо колебаться с решением команды?
0
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Ответ Около нуля
С или Р?
Ф лишняя, а вместо Р - У
0
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Ответ Около нуля
С или Р?
Х
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Ответ Хаскерс
Что ему сдался этот Мамедов? Хочет ехать - пусть валит. Охота пуще неволи. Мамедова проблемы - Ему ж обратно возвращаться.
Он ещё не поехал, а угрозы уже отхватил...Вам от этого жизнь слаще не станет.
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Ответ alexnew
Кстати, это не тот Мамедов, которого в терроризме подозревают?
Нет, но вашу мысль в ФСБ заценили!
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