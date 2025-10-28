Абдулрашид Садулаев: «Планы выступить на Олимпиаде-2028 есть»

Борец Садулаев планирует выступить на Олимпиаде 2028 года.

Абдулрашид Садулаев – двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе. На Олимпиаде-2024 в Париже он не выступил, так как его не допустил Международный олимпийский комитет.

«Пока планы выступить есть», – сказал Садулаев на встрече со студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Летние Олимпийские игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе .

