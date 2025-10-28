0

Абдулрашид Садулаев: «Планы выступить на Олимпиаде-2028 есть»

Борец Садулаев планирует выступить на Олимпиаде 2028 года.

Абдулрашид Садулаев – двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе. На Олимпиаде-2024 в Париже он не выступил, так как его не допустил Международный олимпийский комитет. 

«Пока планы выступить есть», – сказал Садулаев на встрече со студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Летние Олимпийские игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

Вольная борьба – скучнейшее единоборство или достояние нашего спорта? Я сходил на ЧР и задумался

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
вольная борьба
logoЛос-Анджелес-2028
logoАбдулрашид Садулаев
logoсборная России по борьбе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости борьбы в любимой соцсети
Главные новости
Россиянин Балаян победил на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет
вчера, 21:02
Россиянин Давудгаджиев завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет
26 октября, 21:03
Россиянин Ханиев завоевал серебро на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет
25 октября, 21:12
Россиянка Петлякова победила на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, Шевченко завоевала серебро
25 октября, 14:31
Россиянка Трифонова завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет
24 октября, 08:49
Российские борцы Шунгурциков и Мелехов стали призерами ЧМ среди спортсменов до 23 лет
21 октября, 19:54
Чемпионка Европы по борьбе украинка Белинская: «Неприятно бороться с россиянками, не хочется. Но если надо будет, то мы будем»
21 октября, 14:21
Призер ЧМ по борьбе Ологонова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 18 месяцев
15 октября, 11:47
Депутат Свищев: «Украинцы, с одной стороны, поддерживают олимпийское перемирие, а с другой – выступают против возвращения России. Выглядит очень странно»
13 октября, 12:45
Кайл Снайдер: «Я очень благодарен судьбе за то, что мне довелось столько раз побывать в России. Страна очень красивая. Люди здесь добрые и гостеприимные»
3 октября, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Заур Угуев: «Нового ничего к ЧМ не надо добавлять, просто нужно работать, не сачковать»
29 июня, 06:57
Умер двукратный призер ЧМ по греко-римской борьбе Виктор Авдышев
6 мая, 13:25
Карелин о ценностях в спорте: «Это предмет для нападок со стороны тех, кто живет в заблуждениях, считая, что можно навязать миру какие-то особые правила»
25 апреля, 18:52
Михаил Мамиашвили: «Овечкин — один из самых ярких россиян. Весь мир нормальных людей радуется и переживает за его результат, в том числе и американцы»
6 апреля, 19:36
«Спорт в наше время слишком политизирован. Спортсмены вынуждены выступать, принимая нейтральный статус». В Минспорте Ирана осудили санкции против россиян
18 октября 2024, 09:40
Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»
10 мая 2024, 19:40
Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»
19 марта 2024, 21:13
Михаил Мамиашвили: «Во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары»
18 сентября 2023, 08:15
Михаил Мамиашвили: «Подготовка к чемпионату мира идет в штатном режиме. Состав россиян еще не определен»
8 сентября 2023, 06:58
Мамиашвили о допуске российских спортсменов на Азиатские игры: «Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ»
9 июля 2023, 19:05