Абдулрашид Садулаев: «Планы выступить на Олимпиаде-2028 есть»
Борец Садулаев планирует выступить на Олимпиаде 2028 года.
Абдулрашид Садулаев – двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе. На Олимпиаде-2024 в Париже он не выступил, так как его не допустил Международный олимпийский комитет.
«Пока планы выступить есть», – сказал Садулаев на встрече со студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
Летние Олимпийские игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе.
