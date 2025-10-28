Россиянин Балаян победил на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет

Россиянин Арсен Балаян победил на ЧМ по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Молодежный чемпионата мира по борьбе прошел в Нови-Саде (Сербия).

В финале весовой категории до 86 кг российский борец вольного стиля Балаян победил Еугениу Махалчена из Молдовы.

Бронзовые медали завоевали Башир Магомедов (до 65 кг) и Сослан Джагаев (до 97 кг).