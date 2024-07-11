Мамиашвили об участии борца Мамедова в Олимпиаде: «Пока окончательной информации нет. На днях все решится»

Теги вольная борьба Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ФСБР Олимпиада-2024 Матч ТВ Шамиль Мамедов Борьба

Михаил Мамиашвили не подтвердил участие борца Шамиля Мамедова в Олимпиаде.

Сегодня Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал заявку на олимпийский турнир в Париже. Мамедов оказался единственным россиянином в списке.

«Пока окончательной информации, поедет ли Мамедов на Олимпийские игры, нет. Пока неясно, примет ли он участие в ОИ. На днях все решится», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа ФСБР отправлять спортсменов.

Из списка МОК только Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Мамиашвили о борце Мамедове на Олимпиаде: «Если окончательно подтвердится, то получается, решение команды для него веса не имеет»

Почему отказ борцов от Олимпиады – ошибка

13 комментариев
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Мамедову приходится бороться не против соперников на ковре, а против Мамиашвили.
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ты же сам сказал, что никому препятствовать не будешь! надеялся, что все, как овцы последуют за ним и откажутся! а Шамиль отказываться от мечты не хочет. так и должен действовать проф спортсмен
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Мамедову стоит отключить телефон и выехать в другую страну до Олимпиады, лучше не из списка ОДКБ и СНГ.
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грузин с бандой будут пытаться заставить Шамиля отказаться от участия. какие все-таки мерзавцы
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Чиновничья дурь сильнее всего.
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Если поедет, то это уже подвиг будет. Ну, а если медаль привезёт, то Мамику не сдобровать! Хотя он едет, потому что сам так решил, другого шанса может просто не быть в этой жизни! Молодец! Удачи🙏🙏🙏
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Хотят сломать парня(
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Надо ехать и побеждать, а не патриотические сопли на кулак наматывать…
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Если мы до него доберемся, то решение может поменяться.
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Мамиашвили уже сработал на пользу Украине, в паре случаев именно украинцы получили места на ОИ вместо отказавшихся нейтральных спортсменов.
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Ответ Electricoff
Мамедову приходится бороться не против соперников на ковре, а против Мамиашвили.
Борьба под ковром
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Мамедову бы уехать и отключить телефоны
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Ответ Electricoff
Мамедову приходится бороться не против соперников на ковре, а против Мамиашвили.
Против Мамиашвилей, там их целая семья
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