Мамиашвили об участии борца Мамедова в Олимпиаде: «Пока окончательной информации нет. На днях все решится»

Михаил Мамиашвили не подтвердил участие борца Шамиля Мамедова в Олимпиаде.

Сегодня Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал заявку на олимпийский турнир в Париже. Мамедов оказался единственным россиянином в списке.

«Пока окончательной информации, поедет ли Мамедов на Олимпийские игры, нет. Пока неясно, примет ли он участие в ОИ. На днях все решится», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа ФСБР отправлять спортсменов.

Из списка МОК только Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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