Михаил Мамиашвили: «Бах четко понимает ответственность руководства МОК. Если ситуацию не удержать сегодня, то завтра будет катастрофа»

Михаил Мамиашвили высказался о выступлении Томаса Баха по поводу допуска россиян к ОИ.

Бах заявил, что мировой спорт находится под серьезной угрозой. Он также назвал дискриминацией отказ Польши предоставить визы российским спортсменам и осудил решение правительства Украины запретить спортсменам страны соревноваться с россиянами.

«Мне сложно комментировать слова главы МОК, но в его выступлении чувствуется глобальная озабоченность за действа мирового масштаба, которые находятся под очень серьезной угрозой.

Чувствуется его глубочайшая заинтересованность и желание не допустить какого-либо раскола. И это вполне объяснимо, потому что он четко понимает и свою ответственность, и ответственность руководства МОК.

Как и катастрофические перспективы разрушения мирового спорта – если эту ситуацию не удержать в рамках Олимпийской хартии и тех благих намерений, на основе которых и создавался МОК. Он хорошо понимает, что если ситуацию не удержать сегодня, то завтра будет катастрофа.

Я думаю, что любой здравомыслящий человек, помимо понимания достаточно жесткой обстановки, сложившейся в мире, все-таки живет с надеждой на то, что перспектива – за желанием и возможностью услышать друг друга. А это самое главное, что звучит в позиции Томаса Баха.

Ситуация с Россией используется как раз под желание и под задачи разрушить глобальные мировые институты. И именно об этом говорит Бах – этого допустить нельзя.

Но не было бы России, поверьте мне, была бы какая-нибудь другая ситуация. Есть цель разрушить глобальные мировые механизмы, которые дают возможность слышать другу друга, познавать друг друга и взаимодействовать друг с другом.

Эта ситуация ведь создана не противостоянием России и подавляющего меньшинства мирового сообщества. Поэтому Бах и высказывает такую озабоченность перспективами разрушения того мегаглобального действа, которое объединяло и давало всем возможность общаться.

А в этом заключается задача агрессивного подавляющего меньшинства. И Бах понимает свою личную ответственность как руководителя такой мировой структуры как МОК, который вместе с международными федерациями является движущей силой всего олимпийского движения», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России.