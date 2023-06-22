Томас Бах: «Договорились с Макроном сотрудничать в вопросе допуска россиян и белорусов на Олимпиаду, но исключительно в нейтральном статусе»

Томас Бах сотрудничает с президентом Франции по вопросу допуска россиян на ОИ в Париже.

28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе – за исключением командных видов и представителей силовых ведомств.

«Последний хороший пример – саммит G7, где представители семи ведущих стран высказались в поддержку рекомендаций МОК. А ведь там были страны, которые примут ближайшие три .

Но там они заявили, что россияне и белорусы ни при каких условиях не могут быть представлены на Играх как представители своих стран.

Две недели назад я встречался с , мы договорились сотрудничать в том числе в вопросе допуска россиян и белорусов, но исключительно в нейтральном статусе», – сказал Бах на сессии МОК.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении