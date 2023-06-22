Томас Бах: «Договорились с Макроном сотрудничать в вопросе допуска россиян и белорусов на Олимпиаду, но исключительно в нейтральном статусе»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Томас Бах сотрудничает с президентом Франции по вопросу допуска россиян на ОИ в Париже.

28 марта МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе – за исключением командных видов и представителей силовых ведомств. 

«Последний хороший пример – саммит G7, где представители семи ведущих стран высказались в поддержку рекомендаций МОК. А ведь там были страны, которые примут ближайшие три Олимпиады.

Но там они заявили, что россияне и белорусы ни при каких условиях не могут быть представлены на Играх как представители своих стран.

Две недели назад я встречался с Эммануэлем Макроном, мы договорились сотрудничать в том числе в вопросе допуска россиян и белорусов, но исключительно в нейтральном статусе», – сказал Бах на сессии МОК.

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4 комментария

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Bashibuzuck
Ответ Олег Кузнецов
Франция более взвешенный партнер МОК, чем Польша или страны Балтии. Может, что и выйдет из этого.
Врядли, опять нейтральный статус, без флага и гимна, это не выход
+3
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Alestern
Бах до сих еще не врубился что ли? :).. Россия будет выступать только со своей символикой (на полных правах!)…
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